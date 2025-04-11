Врачи нашли способ сократить риск возвращения рака груди до 5%

Врач уточнила, что, прежде чем назначить пациентке лучевую терапию, создаются максимально точные планы облучения — это делается для минимального воздействия на здоровые ткани. Лучевую терапию также применяют и в паллиативной помощи — в этом случае она чаще всего помогает ослабить болевые ощущения.