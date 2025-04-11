Врачи нашли способ сократить риск возвращения рака груди до 5%

Врачи считают лучевую терапию одним из самых действенных методов борьбы с раком молочной железы. На сегодняшний момент риск рецидива после лечения составляет 8%, а в некоторых случаях и 5%, об этом заявила в беседе с корреспондентом «РИАМО» врач Анастасия Голубкова.
— Результаты исследований из разных стран подтверждают, что использование лучевой терапии после органосохраняющих операций снижает вероятность возврата опухоли с 30−40% до всего 5−8%, — заявила доктор.
Врач уточнила, что, прежде чем назначить пациентке лучевую терапию, создаются максимально точные планы облучения — это делается для минимального воздействия на здоровые ткани. Лучевую терапию также применяют и в паллиативной помощи — в этом случае она чаще всего помогает ослабить болевые ощущения.
Ранее «Известия» рассказали, что рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин. Важно регулярно приходить на осмотры к маммологу даже тогда, когда ничего не беспокоит.
За последние десять лет количество случаев развития злокачественных новообразований молочных желёз среди женщин в возрасте 15—40 лет выросло примерно на 64%, передает RT.