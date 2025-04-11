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Кононенко: в РФ лучшая подготовка к длительным экспедициям в космос

По его словам, зарубежные партнёры лишь недавно приблизились к российским стандартам подготовки.
Источник: Аргументы и факты

Олег Кононенко, российский космонавт-рекордсмен, в интервью «Российской газете» отметил высокий уровень подготовки российских специалистов к длительным космическим миссиям, подчеркнув, что в этом аспекте Россия опережает другие страны.

По его словам, зарубежные партнёры лишь недавно приблизились к российским стандартам подготовки, в том числе начав внедрять экзаменационную систему, которая ранее у них отсутствовала.

Он также обратил внимание на практичность российского скафандра, указав, что его можно надеть самостоятельно, в отличие от американского аналога, и он отличается большей эргономичностью.

Кроме того, Кононенко рассказал об эпизоде на борту МКС, когда он помог американской астронавтке Суните Уильямс, оставшейся на станции из-за технической неисправности корабля Starliner. В условиях ограниченного запаса одежды он поделился с коллегой частью своего гардероба, включая шорты, брюки и поло, которые брал с собой на годовую миссию.

В июне 2024 года Кононенко стал первым человеком на Земле, преодолевшим отметку в тысячу суток, проведённых в космосе. Его суммарный налёт составил 1111 дней — приблизительно столько бы занял двойной полёт на Марс и обратно.

Ранее стало известно, что подавляющее большинство россиян считают необходимым освоение космоса, против выступили 2% опрошенных, еще 5% респондентов затруднились с ответом.