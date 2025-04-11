Кононенко: в РФ лучшая подготовка к длительным экспедициям в космос

Кроме того, Кононенко рассказал об эпизоде на борту МКС, когда он помог американской астронавтке Суните Уильямс, оставшейся на станции из-за технической неисправности корабля Starliner. В условиях ограниченного запаса одежды он поделился с коллегой частью своего гардероба, включая шорты, брюки и поло, которые брал с собой на годовую миссию.