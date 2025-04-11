«Сюда, блин»: Егор Крид не верил в себя, но стал певцом года на премии «Жара»

За Егора активно голосовали фанаты, пришедшие на премию.
Рэпер Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин) получил награду «Певец года». Статуэтку победителя в номинации артист забрал на сцене музыкальной премии «Жара Music Awards». Сам исполнитель в свою победу не верил и хотел уйти незадолго до награждения.
«Let’s go! Сюда, блин», — сказал Егор Крид, когда вышел на сцену. Он поблагодарил своих близких, родных и фанатов за любовью к его творчеству. Трансляция мероприятия велась на twitch-канале артиста.
Сам певец, однако, не ждал, что заберет премию. Он даже хотел уйти с премии, когда подумал, что премия «Шоу года» уже была отдана певцу Николаю Баскову. Но позднее статуэтку в этой номинации забрала исполнительница Люся Чеботина.
Егор Крид собирается собрать 35 тысяч фанаток на концерте в столице Свердловской области. На сцене «Екатеринбург Арены» он должен исполнить новые треки и любимые хиты, заявляли организаторы.