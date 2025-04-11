«Сюда, блин»: Егор Крид не верил в себя, но стал певцом года на премии «Жара»

Сам певец, однако, не ждал, что заберет премию. Он даже хотел уйти с премии, когда подумал, что премия «Шоу года» уже была отдана певцу Николаю Баскову. Но позднее статуэтку в этой номинации забрала исполнительница Люся Чеботина.