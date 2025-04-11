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В России собрались обсудить запрет искусственного интеллекта из-за угрозы

В России намерены ввести государственное регулирование искусственного интеллекта. Проект предусматривает запрет на использование систем ИИ, которые представляют собой неприемлемый уровень риска.

Применение искусственного интеллекта хотят урегулировать законодательно.

В России намерены ввести государственное регулирование искусственного интеллекта. Проект предусматривает запрет на использование систем ИИ, которые представляют собой неприемлемый уровень риска.

«Участники рынка, эксперты и депутаты обсуждают проект госрегулирования ИИ. Он запрещает системы с “неприемлемым уровнем риска”, вводит маркировку контента и ответственность разработчиков за вред, нанесенный нейросетями», — сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Обсуждение документа проходило на заседаниях рабочих групп в Государственной Думе, в «Деловой России», а также на различных отраслевых дискуссионных форумах. Согласно информации, полученной от источников РБК, новый проект предлагает введение обязательной маркировки контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, закрепление ответственности разработчиков за ущерб, причиненный в результате работы их нейросетей. Также предполагается запуск классификации систем ИИ по уровню потенциального риска.

Как URA.RU писало ранее, в Государственной Думе создана межфракционная рабочая группа, которая займется разработкой законодательства в области использования искусственного интеллекта. Также в стране хотят внедрить единые правила маркирования нейросетевого контента, пишет RT.