В России собрались обсудить запрет искусственного интеллекта из-за угрозы

Обсуждение документа проходило на заседаниях рабочих групп в Государственной Думе, в «Деловой России», а также на различных отраслевых дискуссионных форумах. Согласно информации, полученной от источников РБК, новый проект предлагает введение обязательной маркировки контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, закрепление ответственности разработчиков за ущерб, причиненный в результате работы их нейросетей. Также предполагается запуск классификации систем ИИ по уровню потенциального риска.