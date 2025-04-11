Школьники рассказали, чем учителя могут снизить у них мотивацию к учебе

— 62% респондентов рассказали, что если с педагогом складываются хорошие отношения, то и предмет становится интереснее, а оценки — выше. 28% учеников считают, что ошибки в речи и письме учителя настораживают больше всего, а 22% не нравится учитель, который смеется над учениками, — говорится в опубликованном сообщении.