Школьники рассказали, чем учителя могут снизить у них мотивацию к учебе

Хорошая успеваемость зависит не только от ученика, но и от учителя — важно и то, как он преподает, и взаимоотношение педагога со школьниками. К такому выводу пришли аналитики в ходе опроса, результаты исследования опубликовало издание «РИАМО».
— 62% респондентов рассказали, что если с педагогом складываются хорошие отношения, то и предмет становится интереснее, а оценки — выше. 28% учеников считают, что ошибки в речи и письме учителя настораживают больше всего, а 22% не нравится учитель, который смеется над учениками, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что снижает интерес к учебе у ребят также занятость педагога посторонними делами во время уроков. А еще хамство, грубость и крик со стороны учителя.
Среди положительных качеств ученики отметили поддержку, индивидуальный подход и умение вести диалог.
Ранее 360.ru сообщил, что в Челябинской области уволили учительницу, которая грубо отчитывала четвероклассницу на одной из перемен и даже угрожала ей. Директору, школьному психологу и социальному педагогу этой же школы объявили выговоры.