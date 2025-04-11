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Школьники рассказали, чем учителя могут снизить у них мотивацию к учебе

Учителя снижают мотивацию ошибками и насмешками над учениками.

Источник: Комсомольская правда

Хорошая успеваемость зависит не только от ученика, но и от учителя — важно и то, как он преподает, и взаимоотношение педагога со школьниками. К такому выводу пришли аналитики в ходе опроса, результаты исследования опубликовало издание «РИАМО».

— 62% респондентов рассказали, что если с педагогом складываются хорошие отношения, то и предмет становится интереснее, а оценки — выше. 28% учеников считают, что ошибки в речи и письме учителя настораживают больше всего, а 22% не нравится учитель, который смеется над учениками, — говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что снижает интерес к учебе у ребят также занятость педагога посторонними делами во время уроков. А еще хамство, грубость и крик со стороны учителя.

Среди положительных качеств ученики отметили поддержку, индивидуальный подход и умение вести диалог.

Ранее 360.ru сообщил, что в Челябинской области уволили учительницу, которая грубо отчитывала четвероклассницу на одной из перемен и даже угрожала ей. Директору, школьному психологу и социальному педагогу этой же школы объявили выговоры.