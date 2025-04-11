В России предложили уравнять требования к рекламе безалкогольного пива

Депутаты Госдумы РФ от нескольких партий готовят законодательную инициативу, направленную на реформу рекламы безалкогольного пива и алкогольного пива. Об этом информируют РИА Новости, ссылаясь на текст законопроекта.
«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 21 Федерального закона “О рекламе”», — следует из текста пояснительной записки к проекту.
Авторы законопроекта считают, что изменения необходимо ввести потому, что реклама безалкогольного пива фактически выполняет функцию скрытого продвижения алкогольных брендов, а потому должна регулироваться теми же строгими нормами, что и реклама традиционного пива.
Действующее законодательство устанавливает комплексный запрет на рекламу алкоголя: от ограничений по месту размещения (СМИ, транспорт) до содержательных требований (запрет пропаганды среди молодежи, дискредитации ЗОЖ).
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев выступил за возвращение пива на стадионах страны.