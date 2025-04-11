Кононенко заявил о необходимости сохранить присутствие на орбите

Комментируя призыв Илона Маска досрочно вывести из эксплуатации МКС, Кононенко указал на сложность и высокую стоимость этого объекта. Он отметил, что решение о затоплении станции будет тщательно обдумано, поскольку её замена потребует значительных усилий и вложений. При этом космонавт добавил, что, несмотря на возраст, МКС остаётся в хорошем техническом состоянии: новые модули оснащены, например, более тихими вентиляторами и дополнительной звукоизоляцией, чего не было в старых сегментах.