Кононенко заявил о необходимости сохранить присутствие на орбите

В интервью «Российской газете» командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко высказал мнение о важности сохранения пилотируемых миссий на низкой околоземной орбите, даже в условиях расширения присутствия человечества в дальнем космосе.
По его словам, несмотря на стремление осваивать другие планеты, отказываться от орбитальных станций и ухода с околоземных орбит не следует — их роль остаётся ключевой для дальнейшего развития космонавтики.
Комментируя призыв Илона Маска досрочно вывести из эксплуатации МКС, Кононенко указал на сложность и высокую стоимость этого объекта. Он отметил, что решение о затоплении станции будет тщательно обдумано, поскольку её замена потребует значительных усилий и вложений. При этом космонавт добавил, что, несмотря на возраст, МКС остаётся в хорошем техническом состоянии: новые модули оснащены, например, более тихими вентиляторами и дополнительной звукоизоляцией, чего не было в старых сегментах.
Кононенко, недавно завершивший годовую экспедицию (375 суток) в 2023—2024 годах, признался, что не прочь повторить подобную миссию. Он с юмором отметил, что уже обсуждал с женой возможность полёта на Марс. По его мнению, первым шагом в освоении Красной планеты должна стать отправка робота-разведчика, который сможет исследовать условия, подготовить инфраструктуру и в дальнейшем помогать людям в создании укрытий и освоении поверхности.
Ранее Олег Кононенко, российский космонавт-рекордсмен, в интервью «Российской газете» отметил высокий уровень подготовки российских специалистов к длительным космическим миссиям.