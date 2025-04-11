Лор Вылегжанина: слушать музыку в наушниках можно не более 1 часа

— Безопасным считается уровень громкости, не превышающий 60% от максимального. Если вы слушаете музыку громче, особенно выше 85 децибел, риск повреждения слуха значительно возрастает. Рекомендуются слушать музыку не более 60 минут подряд, после чего сделать перерыв на 5−10 минут. Если вы предпочитаете более высокую громкость, общее время прослушивания в день не должно превышать 30 минут, — сказала доктор.