Лор Вылегжанина: слушать музыку в наушниках можно не более 1 часа

Долгое прослушивание музыки в наушниках действительно может спровоцировать нарушение слуха, особенно если звук будет громким. Следует выбирать среднюю громкость, а также периодически делать перерывы, такой совет в разговоре с «Газетой.Ru» дала врач-оториноларинголог, сурдолог Лариса Вылегжанина.
— Безопасным считается уровень громкости, не превышающий 60% от максимального. Если вы слушаете музыку громче, особенно выше 85 децибел, риск повреждения слуха значительно возрастает. Рекомендуются слушать музыку не более 60 минут подряд, после чего сделать перерыв на 5−10 минут. Если вы предпочитаете более высокую громкость, общее время прослушивания в день не должно превышать 30 минут, — сказала доктор.
Она добавила, что звон или шум в ушах могут указывать на повреждение слуха — в таком случае важно немедленно обратиться к врачу.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что внутриканальные наушники являются самыми вредными для слуха. Они создают вакуум в слуховом проходе, повышая нагрузку на барабанную перепонку и слуховой нерв, и это в итоге портит слух. В среднем в день можно использовать наушники от трёх до пяти часов.
Кстати, громкие звуки также провоцируют усиленную работу мозга, что приводит к кислородному голоданию. Поэтому важно контролировать уровень громкости и слушать музыку в наушниках, которые не перенапрягают слух, передает «Москва 24».