Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа скрытая опасность витаминизированных энергетиков

В энергетиках в больших дозах содержится сахар и кофеин, что способствует развитию ожирения.

Источник: Комсомольская правда

Энергетические напитки с добавлением витаминов кажутся многим якобы здоровым выбором, на самом деле, вреда в таком угощении больше, чем пользы. Об этом предупредила в беседе с корреспондентом «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

— Витаминизированные энергетики — не более чем маркетинговый ход. Такие напитки порой содержат витамины в дозах, превышающих суточную потребность, что может вызвать тошноту, сыпь, нарушение пищеварения, — заявила медик.

Врач напомнила, что в энергетиках в больших дозах содержится сахар и кофеин, что способствует развитию ожирения, вредит зубам, почкам, сердечно-сосудистой и нервной системе. Энергетики не стоит пить ежедневно, подчеркнула доктор.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что энергетические напитки изначально были разработаны как средство быстрого пополнения энергии в экстренных ситуациях. Однако, поскольку организм тратит свои внутренние резервы энергии, после их употребления необходимо обеспечить себе полноценный отдых. Врачи рекомендуют ограничивать дневное потребление энергетиков до 500 мл и не на постоянной основе.