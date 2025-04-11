Названа скрытая опасность витаминизированных энергетиков

Энергетические напитки с добавлением витаминов кажутся многим якобы здоровым выбором, на самом деле, вреда в таком угощении больше, чем пользы. Об этом предупредила в беседе с корреспондентом «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
— Витаминизированные энергетики — не более чем маркетинговый ход. Такие напитки порой содержат витамины в дозах, превышающих суточную потребность, что может вызвать тошноту, сыпь, нарушение пищеварения, — заявила медик.
Врач напомнила, что в энергетиках в больших дозах содержится сахар и кофеин, что способствует развитию ожирения, вредит зубам, почкам, сердечно-сосудистой и нервной системе. Энергетики не стоит пить ежедневно, подчеркнула доктор.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что энергетические напитки изначально были разработаны как средство быстрого пополнения энергии в экстренных ситуациях. Однако, поскольку организм тратит свои внутренние резервы энергии, после их употребления необходимо обеспечить себе полноценный отдых. Врачи рекомендуют ограничивать дневное потребление энергетиков до 500 мл и не на постоянной основе.