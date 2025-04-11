Названа скрытая опасность витаминизированных энергетиков

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что энергетические напитки изначально были разработаны как средство быстрого пополнения энергии в экстренных ситуациях. Однако, поскольку организм тратит свои внутренние резервы энергии, после их употребления необходимо обеспечить себе полноценный отдых. Врачи рекомендуют ограничивать дневное потребление энергетиков до 500 мл и не на постоянной основе.