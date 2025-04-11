В Госдуме предложили внедрить функцию отказа от таксиста-мигранта

«Согласно данным МВД, в январе 2025 года количество преступлений, совершённых иностранными гражданами и нелегальными мигрантами, увеличилось на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этом фоне отдельные субъекты РФ уже ввели ограничения на работу мигрантов в такси, что связано с увеличением числа преступлений с их участием. Руководители этих регионов отмечают, что многие мигранты, совершающие преступления, работают в такси», — сказано в обращении.