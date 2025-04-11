В Госдуме предложили внедрить функцию отказа от таксиста-мигранта

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Вице-спикер ГД Владислав Даванков («Новые люди») предложил рассмотреть возможность внедрить в приложениях агрегаторов такси функцию, позволяющую пассажирам отказаться от поездки с водителем, являющимся мигрантом, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Даванков направил письмо министру транспорта РФ Роману Старовойту. Вице-спикер ГД пишет, что в последнее время в России наблюдается рост числа правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, в том числе работающими в такси.
«Считаю необходимым рассмотреть возможность внедрения функции в приложениях агрегаторов такси, которая позволит пассажирам отказаться от поездки с водителем, являющимся мигрантом», — сказано в документе.
Его автор полагает, что это нововведение обеспечит пассажирам дополнительную безопасность и контроль за выбором водителя, что, в свою очередь, поможет снизить количество негативных инцидентов. По словам Даванкова, реализация этой меры поддержит российских граждан, работающих в такси, поскольку пассажиры будут отдавать предпочтение таким водителям.
«Согласно данным МВД, в январе 2025 года количество преступлений, совершённых иностранными гражданами и нелегальными мигрантами, увеличилось на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этом фоне отдельные субъекты РФ уже ввели ограничения на работу мигрантов в такси, что связано с увеличением числа преступлений с их участием. Руководители этих регионов отмечают, что многие мигранты, совершающие преступления, работают в такси», — сказано в обращении.