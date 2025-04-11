Переданная США Карелина оставила в России долги

Так, согласно судебным материалам, в ноябре 2024 года суд в Свердловской области в рамках дела о госизмене выдал три исполнительных листа, а уже в декабре на Карелину возбудили исполнительные производства, общая сумма задолженности превышает 308 тысяч рублей.