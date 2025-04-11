Переданная США Карелина оставила в России долги

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Переданная США в рамках обмена Ксения Карелина, осужденная за госизмену в РФ, а после помилованная, оставила в Екатеринбурге долги более чем на 308 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами.
Так, согласно судебным материалам, в ноябре 2024 года суд в Свердловской области в рамках дела о госизмене выдал три исполнительных листа, а уже в декабре на Карелину возбудили исполнительные производства, общая сумма задолженности превышает 308 тысяч рублей.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину.
Карелина, также имеющая российское гражданство, была осуждена на 12 лет колонии общего режима за государственную измену в форме оказания финансовой помощи иностранному государству. В апреле 2025 года Карелина помилована указом президента РФ.