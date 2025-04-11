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The Daily Telegraph: Британия может отправить на Украину войска на пять лет

Лондон и Париж обсуждают отправку войск на Украину якобы в целях сдерживания возможных боевых действий.

Источник: Комсомольская правда

Франция и Великобритания продолжают настаивать на идее размещения миротворцев на территории Украины. Лондон может отправить в Киев войска на срок до пяти лет, пишет The Daily Telegraph.

Западные лидеры планируют разместить иностранных военных на Украине после урегулирования конфликта. Они считают, что это станет надежной гарантией безопасности. По данным собеседников издания, во Франции полагают, что Москва не начнет боевые действия при наличии миротворцев в Киеве.

В материале отмечается, что помимо сухопутных войск, западные лидеры хотят ввести также воздушные и морские силы на Украину. Британия и Франция организовали «коалицию желающих», члены которой намерены обеспечить защиту Киева.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Лондон и Париж готовятся к военной интервенции в украинские порты. В их числе и объект в Одессе.