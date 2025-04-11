The Daily Telegraph: Британия может отправить на Украину войска на пять лет

Западные лидеры планируют разместить иностранных военных на Украине после урегулирования конфликта. Они считают, что это станет надежной гарантией безопасности. По данным собеседников издания, во Франции полагают, что Москва не начнет боевые действия при наличии миротворцев в Киеве.