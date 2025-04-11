ЛДПР предложила сократить срок стажа для выхода на пенсию для космонавтов

«Шестьдесят четыре года назад Юрий Гагарин первым в истории совершил полет в космос. Это стало символом прорывных достижений человечества, безграничных возможностей инженерной мысли и космического старта нашей страны. Быть космонавтом и летчиком-испытателем — тяжелейший труд, требующий не только абсолютного здоровья и стальных нервов, но и героической храбрости и самоотверженности. Каждая новая миссия влечет за собой колоссальные физические и психоэмоциональные нагрузки. Полет в космос — это огромный риск, на который пилоты осознанно идут в интересах не только своей Родины, но и всего человечества, открывая дверь в неизведанное. В преддверии этого важного для каждого жителя России праздника ЛДПР предлагает снизить количество лет, необходимых космонавтам для получения права на пенсию за выслугу лет», — заключил парламентарий.