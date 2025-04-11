РКН призвал использующие VPN компании отказаться от иностранных протоколов

Роскомнадзор опубликовал рекомендации для компаний, владеющих частными сетями, в которых призывает отказаться от использования иностранных протоколов шифрования при передаче данных. Ведомство отмечает, что такие протоколы зачастую применяются в приложениях, предоставляющих доступ к запрещённой информации.
Для организаций, которые по техническим причинам не могут отказаться от этих решений, предлагается направить информацию в ЦМУ ССОП для внесения в так называемый «белый список».
В случае невозможности перехода на альтернативные протоколы, компаниям рекомендуется предоставить подробности о применяемом протоколе, IP-адресе соединения, целях его использования, а также данные об организации и контактное лицо для дальнейшего взаимодействия. Эти сведения будут учтены при формировании исключений, что позволит избежать ограничений со стороны регулятора, подчеркнули в Роскомнадзоре.
По словам заместителя директора ЦК НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» Тимофея Воронина, использование иностранных протоколов до сих пор остаётся широко распространённым в России из-за их удобства и экономической эффективности. Он считает, что пока говорить о жёстких ограничениях преждевременно, поскольку действия Роскомнадзора скорее направлены на сбор информации и анализ масштабов использования зарубежных технологий, чем на немедленные блокировки.
Ранее сообщалось, что что в России могут усилить меры по ограничению использования VPN вплоть до введения штрафов. Позже в Роскомнадзоре заявили, что штрафы вводить не будут.