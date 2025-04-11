РКН призвал использующие VPN компании отказаться от иностранных протоколов

По словам заместителя директора ЦК НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» Тимофея Воронина, использование иностранных протоколов до сих пор остаётся широко распространённым в России из-за их удобства и экономической эффективности. Он считает, что пока говорить о жёстких ограничениях преждевременно, поскольку действия Роскомнадзора скорее направлены на сбор информации и анализ масштабов использования зарубежных технологий, чем на немедленные блокировки.