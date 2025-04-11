«Европа — это синоним кризиса»: в Сербии прокомментировали состояние ЕС

Президент Республики Сербской Милорад Додик дал резкую оценку состояния Европы. Он заявил, что сегодня Европа — это синоним кризиса. По его мнению, европейские лидеры столкнулись с существенной потерей доверия населения и утратили контроль над ключевыми сферами управления, которые ранее находились в их ведении. Об этом сербский глава рассказал в беседе с ТАСС.
«Сегодня Европа — это синоним кризиса. И именно из-за невозможности обеспечить поддержку, потому что они сами этот кризис и создали, они прибегают к таким драматичным, радикальным методам», — констатировал Додик.
Он также высказал опасения относительно возможного политического преследования Австрии и правящей Австрийской партии свободы (АПС) со стороны западных государств.
Ранее Додик резко осудил планы Евросоюза по поводу его ареста. Он подчеркнул, что ЕС не имеет ни юридических, ни моральных прав задержать его.