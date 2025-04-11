«Европа — это синоним кризиса»: в Сербии прокомментировали состояние ЕС

Президент Республики Сербской Милорад Додик дал резкую оценку состояния Европы. Он заявил, что сегодня Европа — это синоним кризиса. По его мнению, европейские лидеры столкнулись с существенной потерей доверия населения и утратили контроль над ключевыми сферами управления, которые ранее находились в их ведении. Об этом сербский глава рассказал в беседе с ТАСС.