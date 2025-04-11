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«Вернуть джина в бутылку будет сложно»: Блинкен рассказал, к чему ведет политика Трампа

Экс-госсек США Блинкен заявил, что политика Трампа ведет США к изоляции.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп ведет страну к изоляции. Его политика имеет мало общего с лозунгом «Америка станет великой вновь». Изменить ситуацию будет уже сложно. Такое мнение высказал экс-госсекретарь США Энтони Блинкен, передает CNBC.

Он подчеркнул, что введение повышенных пошлин на товары из практически всех стран — путь к одиночеству США. Такие решительные действия заставят другие государства перестать доверять Дональду Трампу и США в целом.

«Мы имели дело с Китаем — 20 процентов мирового ВВП, когда у нас единые подходы, как это было всего несколько месяцев назад, с партнерами в Европе, в восточной Азии, мы — 50−60 процентов мирового ВВП», — подытожил Энтони Блинкен.

Дональд Трамп, между тем, приостановил введение зеркальных пошлин в отношении почти всех стран. Единственное государство, которое так и остается с огромными тарифами от США — Китай.