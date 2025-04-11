«Вернуть джина в бутылку будет сложно»: Блинкен рассказал, к чему ведет политика Трампа

«Мы имели дело с Китаем — 20 процентов мирового ВВП, когда у нас единые подходы, как это было всего несколько месяцев назад, с партнерами в Европе, в восточной Азии, мы — 50−60 процентов мирового ВВП», — подытожил Энтони Блинкен.