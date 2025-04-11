Летевший на Сахалин из Сибири самолет перенаправили в Хабаровск

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 апр — РИА Новости. Самолет авиакомпании «Аврора», летевший в пятницу из Красноярска на Сахалин, перенаправлен в Хабаровск из-за тумана в пункте прибытия, информирует аэропорт Южно-Сахалинска.
«Самолет, выполняющий рейс HZ-4745 по направлению Красноярск — Южно-Сахалинск, ушел на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана в островной столице», — говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.
По данным электронного табло аэропорта, на утро пятницы задержаны пять воздушных бортов на прилет и два — на вылет.