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Летевший на Сахалин из Сибири самолет перенаправили в Хабаровск

Самолет «Авроры», летевший из Красноярска на Сахалин, перенаправили в Хабаровск.

Источник: © РИА Новости

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 апр — РИА Новости. Самолет авиакомпании «Аврора», летевший в пятницу из Красноярска на Сахалин, перенаправлен в Хабаровск из-за тумана в пункте прибытия, информирует аэропорт Южно-Сахалинска.

«Самолет, выполняющий рейс HZ-4745 по направлению Красноярск — Южно-Сахалинск, ушел на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана в островной столице», — говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

По данным электронного табло аэропорта, на утро пятницы задержаны пять воздушных бортов на прилет и два — на вылет.