Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Киев вредит администрации Трампа»: на Западе заявили, что связь между Украиной и ЕС подрывает политику США

Журналист Боуз призвал разорвать связи Киева с ЕС из-за вреда политике Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Связь Украины и Евросоюза стремительно укрепляется. Они объединились, в том числе, против американского лидера Дональда Трампа. ЕС стремится показать США независимость. Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, жаждет помощи, которая поступает, в большей степени, из Европы. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети призвал разорвать связи Киева с Евросоюзом из-за большого вреда политике Дональда Трампа.

Он напомнил, что Вашингтон все еще отправляет ВСУ оружие, разведданные и деньги. Зеленский и Европа, между тем, навязывают США борьбу.

«Киев в сговоре с Брюсселем и Лондоном на каждом шагу вредит администрации Трампа. Пора перерезать пуповину», — заключил Чей Боуз.

Дональд Трамп, тем временем, смеется со всего мира. После введенных США повышенных тарифов лидеры государств звонят и просят о торговой сделке. Это позабавило хозяина Белого дома.