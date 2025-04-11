Связь Украины и Евросоюза стремительно укрепляется. Они объединились, в том числе, против американского лидера Дональда Трампа. ЕС стремится показать США независимость. Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, жаждет помощи, которая поступает, в большей степени, из Европы. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети призвал разорвать связи Киева с Евросоюзом из-за большого вреда политике Дональда Трампа.