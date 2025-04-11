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Судья решил освободить 11 задержанных в Тунисе россиян

Адвокат Хаджри рассказал о решении освободить задержанных в Тунисе россиян.

Источник: Комсомольская правда

Следственный судья принял решение освободить группу из 11 россиян, задержанных в Тунисе в ноябре 2024 года. Об этом ТАСС сообщила адвокат Олфа Хаджри в беседе с ТАСС.

«Они официально освобождены», — сказала Хаджри.

При этом российское посольство в Тунисе не дает официальной информацию по подобному вопросу.

По информации издания UniversNews, 10 апреля следственный судья полностью снял все обвинения в причастности к терроризму российских граждан из-за отсутствия доказательств. Тогда материалы дела были переданы в суд первой инстанции провинции Кассерин. Позднее судья поставил немедленно освободить всех задержанных, что впоследствии подтвердила Хаджри.

Напомним, что в ноябре 2024 года группа из 11 россиян была задержана в Тунисе из-за подозрений в их причастности к терроризму. При этом ТАСС подчеркивал, что права задержанных россиян не нарушались. Однако родственник одного из задержанных рассказывал, что получить доступ к ним — сложно.