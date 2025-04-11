Судья решил освободить 11 задержанных в Тунисе россиян

Следственный судья принял решение освободить группу из 11 россиян, задержанных в Тунисе в ноябре 2024 года. Об этом ТАСС сообщила адвокат Олфа Хаджри в беседе с ТАСС.
«Они официально освобождены», — сказала Хаджри.
При этом российское посольство в Тунисе не дает официальной информацию по подобному вопросу.
По информации издания UniversNews, 10 апреля следственный судья полностью снял все обвинения в причастности к терроризму российских граждан из-за отсутствия доказательств. Тогда материалы дела были переданы в суд первой инстанции провинции Кассерин. Позднее судья поставил немедленно освободить всех задержанных, что впоследствии подтвердила Хаджри.
Напомним, что в ноябре 2024 года группа из 11 россиян была задержана в Тунисе из-за подозрений в их причастности к терроризму. При этом ТАСС подчеркивал, что права задержанных россиян не нарушались. Однако родственник одного из задержанных рассказывал, что получить доступ к ним — сложно.