Судья решил освободить 11 задержанных в Тунисе россиян

Напомним, что в ноябре 2024 года группа из 11 россиян была задержана в Тунисе из-за подозрений в их причастности к терроризму. При этом ТАСС подчеркивал, что права задержанных россиян не нарушались. Однако родственник одного из задержанных рассказывал, что получить доступ к ним — сложно.