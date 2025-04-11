Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном сделал провокационное заявление. Он утверждает, что его страна может стать ключом к развязыванию Третьей мировой войны, которую начнет НАТО.
«Они хотят начать Третью мировую войну из Румынии. В это будет вовлечена вся Европа и США», — сказал Джеорджеску.
При этом Джеорджеску подчеркнул, что подобный сценарий никогда не соответствовал национальным интересам Румынии. Однако, как он полагает, альянс НАТО, рассматривающий Бухарест как стратегически важный плацдарм, может принудить страну к участию в конфликте, фактически лишив ее права выбора.
Накануне генсек НАТО Марк Рютте заявил о поддержке президента США Дональда Трампа в вопросе по Украине. Ранее Трамп не раз говорил о том, что стремится в короткие сроки добиться мира на Украине.