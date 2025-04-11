«Начать из Румынии»: Джеорджеску рассказал о планах НАТО

При этом Джеорджеску подчеркнул, что подобный сценарий никогда не соответствовал национальным интересам Румынии. Однако, как он полагает, альянс НАТО, рассматривающий Бухарест как стратегически важный плацдарм, может принудить страну к участию в конфликте, фактически лишив ее права выбора.