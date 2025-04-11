Запрет на мобильные телефоны: школьники оказались участниками необычного эксперимента

Французское Министерство образования решило провести эксперимент. С 1 сентября 2024 года учащиеся из 180 учреждений приходят в школы и колледжи без телефонов. Запрет на использование гаджетов распространят на все средние общеобразовательные учреждения Франции, сообщает Le Figaro.
Соответствующее решение вступит в силу в сентябре 2025 года. Запрет будет действовать в течение всего учебного дня. Обучающихся вынудят сдавать мобильные телефоны в ящики для хранения.
Отмечается, что эксперимент, проведенный в 180 учреждениях, признан удачным. В Министерстве образования Франции считают, что показатели хорошие, хотя сами студенты и школьники не давали никаких комментариев. Эксперимент провели среди 50 тысяч детей.
В России, между тем, с 2025 года появилось правило об использовании телефонов на уроках. Они не должны быть применены как средство обучения, пишет KP.RU.