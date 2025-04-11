В России выбрали певца и певицу года: Крид не поверил в себя, Киркоров забрал статуэтку

Егор Крид со сцены поблагодарил фанатов.
Певца и певицу года выбрали в России. На вручение музыкальной премии «Жара Music Awards — 2025», стартовавшей в Москве, собрались самые популярные артисты страны. Среди них — Егор Крид, Григорий Лепс, Филлип Киркоров и другие. Трансляция велась организаторами на различных площадках.
Певец и певица года.
Рэпер Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин) получил звание «Певец года» за свой альбом. Сам он в победу не верил и собирался уйти незадолго до награждения.
«Let’s go! Сюда, блин. Лучший альбом и лучший Артист 2025 года. Спасибо всем, кто голосовал. Вы лучшие. Люблю», — написал Крид в своем telegram-канале, выложив фото со статуэтками. Он поблагодарил родных и поклонников за любовь к его творчеству.
Звание «Певица года» завоевала АNNA ASTI. «Ура, я еду домой, всем спокойной ночи! Я вас любить-любить» — записала певица в своем telegram-канале видеообращение к фанатам.
Коллаборации и легенды.
Номинация «Песня года» досталась Джигану, Artik & Asti и NILETTO за трек «Худи». Ольга Бузова победила в номинации «Digital-артист года». «Легенда поп-культуры» — такое звание досталось коллективу «Дискотека Авария». А Филипп Киркоров был признан «Артистом поколений».
Дима Билан, исполнивший совместный трек с Мари Краймбрери, которой не было на церемонии, взял статуэтку за лучшую «Коллаборацию года». Но Мари не осталась безучастной и поделилась эмоциями с фанатами в своем telegram: «Сегодня ещё плюс одна награда за наш дуэт с Димой. Спасибо за ваши голоса».
Билан получил награду за совместный трек в Мари КраймбрериФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Легендой шоу-бизнеса жюри признало Николая Баскова. Татьяна Куртукова получила награду в номинации «Прорыв года». А рок-группой года назвали коллектив GORODA.
Вне времени.
Популярной певице Клаве Коке досталась номинация «Вне времени». Артистка выложила фото в своем telegram-канале и эмоциональный пост: «Я нереально счастлива! Позже расскажу, почему эта награда особенная и что чувствую. Спасибо, что голосовали, самые лучшие».
Кока выложила эмоциональный пост, но обещала позже рассказать, чем так дорога ей эта наградаФото: Илья Московец © URA.RU.
«Видео года» записала Ани Лорак. А лучшим радио артистом года стал JONY. В номинации «За открытие новых имен» статуэтку забрал продюсер Максим Фадеев.
Люся Чеботина за свою «Первую леди» получила награду в номинации «Шоу года». Лолита Милявская выиграла в специальной номинации от «Авторадио». Лириком-артистом года стал рэпер Мот (Матвей Мельников).
Чеботина получила награду за лучшее шоуФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Артистов награждали за достижения по итогам 2024 года. Премия прошла в концертном зале Live Арена. Ее ведущими были актер Алексей Воробьев и певица Алсу. Среди гостей также были такие звезды, как Стас Михайлов, Григорий Лепс и другие. Лепс презентовал на премии свою новую песню.