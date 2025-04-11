В России выбрали певца и певицу года: Крид не поверил в себя, Киркоров забрал статуэтку

Дима Билан, исполнивший совместный трек с Мари Краймбрери, которой не было на церемонии, взял статуэтку за лучшую «Коллаборацию года». Но Мари не осталась безучастной и поделилась эмоциями с фанатами в своем telegram: «Сегодня ещё плюс одна награда за наш дуэт с Димой. Спасибо за ваши голоса».