Третьего человека в армии Китая отстранили от работы

Отстранение Хэ Вэйдуна стало беспрецедентным событием: он был вторым по значимости генералом в Народно-освободительной армии Китая и одновременно входил в состав Политбюро Коммунистической партии. Это первый случай за последние шесть десятилетий, когда столь высокопоставленный военный чиновник был снят с должности, что подчеркивает масштаб антикоррупционных чисток в верхах китайской власти.