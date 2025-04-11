Политические разногласия и ухудшение отношений: с кем не сработалась покидающая пост посла Бринк

Бриджит Бринк, посол США на Украине, неожиданно сообщила об отставке. Она покидает пост из-за ухудшившихся рабочих отношений с главарем киевского режима Владимиром Зеленским, отметили в издании Financial Times.
Кроме того, у Бриджит Бринк не сложилась связь и с американским лидером Дональдом Трампом. Они разошлись в политических вопросах. По словам источников, посол США в Киеве подверглась давлению со стороны высокопоставленных лиц из американской администрации. Между тем, росла и напряженность в отношениях с Зеленским.
«Бриджит Бринк уходит в отставку из-за усиливающихся политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа… Ее уход также произошел на фоне ухудшения ее рабочих отношений с Владимиром Зеленским», — подчеркивается в материале.
В американском Госдепе уже подтвердили информацию об отставке Бриджит Бринк. Представители пожелали ей всего наилучшего и сообщили, что посол США возвращается домой.