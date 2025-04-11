Политические разногласия и ухудшение отношений: с кем не сработалась покидающая пост посла Бринк

Кроме того, у Бриджит Бринк не сложилась связь и с американским лидером Дональдом Трампом. Они разошлись в политических вопросах. По словам источников, посол США в Киеве подверглась давлению со стороны высокопоставленных лиц из американской администрации. Между тем, росла и напряженность в отношениях с Зеленским.