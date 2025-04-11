Новейшие практики лечения варикоза обсудят на научно-практической конференции «Белые ночи 2025»

В Санкт-Петербурге 24 мая 2025 года пройдет XVI научно-практическая конференция «Белые ночи», посвященная актуальным вопросам лечения варикоза. Конференция будет проходить с позиций доказательной медицины и новых рекомендаций по лечению пациентов с этой болезнью.
В мероприятии примут участие как уже опытные, так и начинающие специалисты. Конференция будет проходить в формате интенсивных мастер-классов, которые помогут врачам-флебологам прокачать свои профессиональные навыки.
«Такой формат позволит слушателям получить дополнительные навыки или знания, а также расширить кругозор в представленных на российском рынке новых брендов, как помогающих облегчить труд флебологов и сосудистых хирургов, так и улучшающих качество жизни пациента с варикозной болезнью и её осложнениями», — рассказали организаторы мероприятия.
Конференция проводится при участии Санкт-Петербургской клинической больницы Российской Академии Наук, Ассоциации флебологов России, ЧУЗ «Клиническая больница РЖД» (Санкт-Петербург), Инновационного сосудистого центра (Санкт-Петербург) и Академии медицинского образования имени Ф. И. Иноземцева.
Ведущими спикерами конференции станут заведующий отделением амбулаторной хирургии Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Деркачев; член Ассоциации флебологов России, руководитель направления флебологии сети медицинских центров Reaclinic Евгений Илюхин; кандидат медицинских наук, руководитель Центра флебологии клинической больницы Российской Академии наук Санкт-Петербурга Сергей Маркин; хирург-флеболог, ведущий специалист Санкт-Петербургского филиала Инновационного сосудистого центра Матвей Париков; кандидат медицинских наук, член Российской ассоциации сосудистых хирургов, основатель метода катетер-управляемого тромболизиса в России Игорь Сонькин.