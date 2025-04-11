Новейшие практики лечения варикоза обсудят на научно-практической конференции «Белые ночи 2025»

«Такой формат позволит слушателям получить дополнительные навыки или знания, а также расширить кругозор в представленных на российском рынке новых брендов, как помогающих облегчить труд флебологов и сосудистых хирургов, так и улучшающих качество жизни пациента с варикозной болезнью и её осложнениями», — рассказали организаторы мероприятия.