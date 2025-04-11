«Не нужен ни для чего»: Трамп высказался об отношении к Маску

Президент США Дональд Трамп высоко оценил труды главы Департамента государственной эффективности страны (DOGE) Илона Маска, назвав его работу «фантастической» во время заседания кабинета министров с участием самого предпринимателя. Подобное мнение Трамп выразил во время заседания кабинета министров.
«Мне не нужен Илон ни для чего…. Но он мне нравится. Но я говорю вам, этот парень, этот парень проделал фантастическую работу», — сказал американский глава.
Он также с гордостью рассказал о приобретении автомобиля Tesla, подчеркнув, что заплатил за него значительную сумму.
Накануне группа американских конгрессменов выступила с требованием отстранить Илона Маска от работы в правительстве к 30 мая 2025 года. По мнению американского Конгресса, срок пребывания Маска на должности руководителя DOGE законодательно ограничен 130 днями.