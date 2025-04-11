Юристы рассказали, как банкрот может потерять жилье

Согласия других кредиторов для заключения мирового соглашения не требуется, указала Скрипцова. Более того, исходя из сложившейся судебной практики, иногда не требуется и согласие самого банка, а его отказ воспринимается судом как злоупотребление правом. «Например, если на момент банкротства срок ипотеки составляет несколько лет, то отказ банка от заключения мирового соглашения может быть расценен судом как злоупотребление правом, так как дает право банку на возврат суммы займа значительно раньше установленного в договоре срока», — пояснила она.