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Большегруз не вписался в поворот и перевернулся на трассе в Приморье

В результате ДТП повреждена опора линии электрического освещения.

Источник: ГУ МВД

В Пограничном округе Приморья произошло ДТП с участием грузовика. По данным УМВД России по Приморскому краю, авария произошла на 95 км автодороги «Уссурийск — Пограничный — Госграница», сообщает ИА PrimaMedia.

По предварительным данным, 37-летний водитель большегруза Freightliner Argosy не справился с управлением при повороте направо, в результате чего транспортное средство с товаром опрокинулось. Водитель не пострадал.

В результате аварии грузовик получил повреждения, также была повреждена опора линии уличного освещения.

В отношении водителя составлен административный материал по статье 12.33 КоАП РФ — за повреждение дорожных объектов и создание угрозы безопасности движения. Санкция статьи предусматривает штраф до 10 тысяч рублей для физических лиц.

Напомним, в Находке 38-летний водитель фуры Freightliner, следуя от кольца Южного микрорайона в сторону остановки «Моручилище», при повороте направо не справился с управлением — груз, перевозимый тягачом, опрокинулся на проезжую часть.