Мальчик в Курской области собрал флаги подразделений, освобождавших регион

КУРСК, 11 апр — РИА Новости. Мальчик Сергей из Курской области рассказал РИА Новости, что собрал 140 флагов подразделений, участвовавших в ее освобождении.
По его словам, сразу после вторжения ВСУ в Курскую область он вышел на дорогу и начал встречать российских военных, направляющихся на передовую.
«Сначала был российский. Потом ребята расписали его. ВДВ, “Ахмат” мы сами заказывали. А потом начали дарить флаги. Теперь их 140, а может и больше», — отметил Сергей.
Боец отряда «Оскол» с позывным «Инхо», который с сослуживцами приехал навестить мальчика, отметил, что за несколько месяцев мальчик сумел собрать флаги всех подразделений, участвовавших в освобождении Курской области.
«Зимой здесь было флагов 20, все подразделения понемногу-понемногу флаги привозят. Тут все подразделения, все Курское направление. Уже Сумское направление, можно сказать» — отметил боец.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск «Север» развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.