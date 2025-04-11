Финансист объяснила, кому пересчитают зимние платежи за свет

Для применения коэффициента необходимо предоставить документы о праве собственности на жилье, подтверждение отсутствия газоснабжения и счета на оплату. Речь идет как о постоянном жилье, так и о домах на территории СНТ. Теперь жителям не придется переплачивать за свет зимой, заключила Леонова.