Финансист объяснила, кому пересчитают зимние платежи за свет

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Переплату за свет с января по март вернут тем, кто не подключен к газоснабжению и отапливает дом электрообогревателями, рассказала агентству «Прайм» Ольга Леонова, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Она рассказала, что после пересмотра с 1 января диапазонов энергопотребления многие граждане, живущие в негазифицированных домах и отапливающие их электричеством, получили огромные платежки.
«Во избежание такой переплаты было принято постановление правительства о введении сезонного коэффициента до 1,8 в отопительный период с 1 марта», — пояснила юрист.
Для применения коэффициента необходимо предоставить документы о праве собственности на жилье, подтверждение отсутствия газоснабжения и счета на оплату. Речь идет как о постоянном жилье, так и о домах на территории СНТ. Теперь жителям не придется переплачивать за свет зимой, заключила Леонова.