Ряд россиян могут досрочно выйти на пенсию: подробности от Соцфонда

Граждане РФ могут выйти на пенсию и раньше 60−65 лет. Для этого россиянин должен проходить по одной из социальных категорий. Например, такая льгота предназначена для некоторых многодетных женщин. Такими данными поделился Социальный фонд России, пишет ТАСС.
Выйти на пенсию раньше положенного могут матери со стажем свыше 15 лет и минимум тремя детьми в возрасте до восьми лет. Такие женщины имеют право на отдых и выплаты от государства с 57 лет. Это в случае минимального выполнения условий, то есть при наличии трех детей. Если мать воспитывает четверых, то может рассчитывать на пенсию в 56 лет. Стать пенсионером можно даже в 50. Для этого женщина должна иметь стаж работы не менее 15 лет и воспитывать пятерых и более детей.
Кроме того, на раннюю пенсию могут рассчитывать и мужчины. К этой соцкатегории относятся те, кто стали инвалидами при получении военного ранения. Из-за такой травмы можно выйти на пенсию в 55 лет. Кроме того, такое право есть у инвалидов по зрению, относящихся к первой группе инвалидности. Попадающие под категорию мужчины выходят на пенсию в 50 лет. Женщины по той же льготе могут рассчитывать на отдых с 40 лет.
Напомним, с января 2025 года пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 64 года и 59 лет соответственно. Чтобы получить страховую пенсию по старости, необходим страховой стаж не менее 15 лет.