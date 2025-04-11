Ряд россиян могут досрочно выйти на пенсию: подробности от Соцфонда

Выйти на пенсию раньше положенного могут матери со стажем свыше 15 лет и минимум тремя детьми в возрасте до восьми лет. Такие женщины имеют право на отдых и выплаты от государства с 57 лет. Это в случае минимального выполнения условий, то есть при наличии трех детей. Если мать воспитывает четверых, то может рассчитывать на пенсию в 56 лет. Стать пенсионером можно даже в 50. Для этого женщина должна иметь стаж работы не менее 15 лет и воспитывать пятерых и более детей.