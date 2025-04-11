РКН посоветовал владельцам VPN отказаться от иностранных протоколов шифрования

Роскомнадзор рекомендовал российским операторам VPN-сервисов прекратить использование зарубежных криптографических протоколов при обработке трафика.
Как уточнили в пресс-службе регулятора, исключения возможны лишь при обосновании технологической потребности — в таком случае требуется подача заявки в подведомственный ЦМУ ССОП (Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования).
«Рекомендуем при передаче данных отказаться от иностранных протоколов шифрования», — рассказали в РКН.
Уточняется, что для получения разрешения на использование данных технологий компании обязаны направить в ЦМУ ССОП электронное обращение, содержащее техническое обоснование и конкретные IP-адреса, требующие исключения.
Для рассмотрения запроса требуется предоставить: реквизиты компании, спецификации подключения, целевое обоснование, данные ответственного сотрудника.
Ранее в Роскомнадзоре рассказали, что по требованию из Telegram было удалено более 373 тыс. публикаций.