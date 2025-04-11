Переданная США Ксения Карелина оставила в Екатеринбурге крупные долги

Ксения Карелина, осужденная за госизмену, была задержана в Екатеринбурге за финансовую поддержку военных Украины. После признания вины и приговора к 12 годам колонии, она была включена в список на обмен заключенными между РФ и США и освобождена. Обмен прошел в Абу-Даби, после чего Карелина вылетела в США.