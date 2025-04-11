Верховный суд признал право на компенсацию за спам-звонки

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Верховный суд признал право на компенсацию морального вреда за навязчивые звонки с рекламой, говорится в определении коллегии по гражданским делам.
Инстанция рассмотрела дело москвича, с котором связывался по телефону банк «Русский Стандарт» с предложениями оформить кредит, хотя мужчина не клиент этой финорганизации. Он направил финорганизации письменную претензию с просьбой прекратить, но звонки продолжились.
«Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием», — подчеркивается в документе.
Как указано в иске, мужчине доставили изрядное неудобство, отвлекали его от личных дел, причиняли беспокойство и нравственные страдания. Истец обратился в суд с требованием компенсации морального вреда в размере пяти тысяч рублей. Банк объяснил звонки ошибкой, по которой его номер попал в список клиентов, давших согласие на получение рекламы.
Суды трех инстанций встали на сторону финорганизации, но верховный указал, что вина банка в причинении морального вреда предполагается, пока не доказано обратное и направил дело на пересмотр.