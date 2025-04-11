Верховный суд признал право на компенсацию за спам-звонки

Как указано в иске, мужчине доставили изрядное неудобство, отвлекали его от личных дел, причиняли беспокойство и нравственные страдания. Истец обратился в суд с требованием компенсации морального вреда в размере пяти тысяч рублей. Банк объяснил звонки ошибкой, по которой его номер попал в список клиентов, давших согласие на получение рекламы.