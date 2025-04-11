В ГД хотят дать россиянам право отказа от мигранта-таксиста

«Считаю необходимым рассмотреть возможность внедрения функции в приложениях агрегаторов такси, которая позволит пассажирам отказаться от поездки с водителем, являющимся мигрантом… Отдельные субъекты РФ уже ввели ограничения на работу мигрантов в такси, что связано с увеличением числа преступлений с их участием. Руководители этих регионов отмечают, что многие мигранты, совершающие преступления, работают в такси», — говорится в обращении депутата, передает РИА Новости.