В ГД хотят дать россиянам право отказа от мигранта-таксиста

Такое обращение министру транспорта написал вице-спикер ГД Владислав Даванков.
Агрегаторам такси предложили рассмотреть возможность внедрения в приложениях функции, позволяющей пассажирам отказаться от поездки с водителем-мигрантом. Письмо с таким предложением министру транспорта РФ Роману Старовойту отправил вице-спикер ГД Владислав Даванков («Новые люди»).
«Считаю необходимым рассмотреть возможность внедрения функции в приложениях агрегаторов такси, которая позволит пассажирам отказаться от поездки с водителем, являющимся мигрантом… Отдельные субъекты РФ уже ввели ограничения на работу мигрантов в такси, что связано с увеличением числа преступлений с их участием. Руководители этих регионов отмечают, что многие мигранты, совершающие преступления, работают в такси», — говорится в обращении депутата, передает РИА Новости.
Даванков указывает на увеличение числа правонарушений среди иностранных граждан, в том числе тех, кто работает в такси. Он подчеркивает, что нововведение не только повысит уровень безопасности для пассажиров, но и поддержит российских граждан, работающих в данной сфере, способствуя предпочтению их услуг.
Ранее стало известно о создании новой службы по вопросам миграции, руководителем которой стал Андрей Кикоть. Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан будет направлена на улучшение контроля за миграционными процессами и усиление безопасности.