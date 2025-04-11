Получил повестку, но не пришёл: суд наказал уклониста из Приморья

Хасанский районный суд вынес приговор в отношении гражданина, обвиняемого в уклонении от призыва на военную службу без законных оснований. Он признан виновным по ч. 1 ст. 328 УК РФ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Объединённую пресс-службу судебной системы Приморья.
Установлено, что мужчина, состоящий на воинском учёте, получил повестку для явки в военкомат и отправки к месту прохождения службы, однако в назначенный день не явился. В судебном заседании он подтвердил, что был уведомлен и осознанно проигнорировал требование. По его словам, он не ожидал, что за неявку может наступить уголовная ответственность.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.