Хабаровский край получит финансирование по мастер-планам ДФО

Регионы смогут получить финансирование до 15 лет под три процента годовых. 70 миллиардов рублей направят на Дальний Восток, остальные 30 — на Арктику. По словам замминистра строительства и ЖКХ Александра Ломакина, половина средств пойдет на ЖКХ, остальное — на другие объекты из мастер-планов.