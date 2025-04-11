Хабаровский край получит финансирование по мастер-планам ДФО

На Дальнем Востоке продолжится обновление городской среды. На совещании под руководством Юрия Трутнева обсудили, как и на какие цели будут распределены казначейские инфраструктурные кредиты для городов Дальнего Востока. В разговоре участвовал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«В соответствии с поручением президента Владимира Путина продолжается масштабная работа по реновации дальневосточных городов. Мы должны распределить 100 миллиардов рублей инфраструктурных кредитов, понимая задачи регионов и ответственность за результат», — сказал Юрий Трутнев.
Регионы смогут получить финансирование до 15 лет под три процента годовых. 70 миллиардов рублей направят на Дальний Восток, остальные 30 — на Арктику. По словам замминистра строительства и ЖКХ Александра Ломакина, половина средств пойдет на ЖКХ, остальное — на другие объекты из мастер-планов.
Хабаровская агломерация и Комсомольск-на-Амуре уже имеют утвержденные мастер-планы. Они включают 48 мероприятий на сумму 414 миллиардов рублей. Сейчас в крае строится 21 объект, еще 10 проектируются.
«Мастер-планы отражают желания и мечты людей о современных городах. Нужно не просто строить, а снижать издержки, делать общее хозяйство эффективнее», — сказал полпред президента.
Также рассматривали возможность направления на развитие средств, высвобождаемых от списания части задолженности по бюджетным кредитам. Восьми регионам ДФО, включая Хабаровский край, могут списать больше 95 миллиардов рублей. Минвостокразвития уже принимает заявки от субъектов.