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Минобороны готовит важное решение по поводу выплат военным

Российским военнослужащим собираются разрешить получать страховые выплаты без подачи оригинала заявления. Это информация размещена в проекте постановления правительства, разработанного Минобороны РФ.

Бойцам хотят упростить порядок подачи документов на получение страховых выплат.

Российским военнослужащим собираются разрешить получать страховые выплаты без подачи оригинала заявления. Это информация размещена в проекте постановления правительства, разработанного Минобороны РФ.

«По новым правилам можно будет предоставить только копию заявления, а также — копии справок военно-врачебной комиссии о тяжести увечья (ранения, травмы либо контузии) и воинской части об обстоятельствах наступления страхового случая, заверенных уполномоченным лицом организации страхователя», — указано в тексте документа на портале правовой информации. Инициатива призвана упростить организацию выплаты страховых сумм, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов, в условиях боевых действий или службы в отдаленных районах подача оригинальных документов затруднительна. Упрощенный порядок позволит быстрее получать финансовую поддержку.

Более половины участников спецоперации ВС РФ с инвалидностью относятся ко II группе, отмечает RT. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин обозначил приоритетные права бойцов СВО.