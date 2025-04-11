Минобороны готовит важное решение по поводу выплат военным

«По новым правилам можно будет предоставить только копию заявления, а также — копии справок военно-врачебной комиссии о тяжести увечья (ранения, травмы либо контузии) и воинской части об обстоятельствах наступления страхового случая, заверенных уполномоченным лицом организации страхователя», — указано в тексте документа на портале правовой информации. Инициатива призвана упростить организацию выплаты страховых сумм, говорится в пояснительной записке к законопроекту.