Минобороны готовит важное решение по поводу выплат военным

Бойцам хотят упростить порядок подачи документов на получение страховых выплат.
Российским военнослужащим собираются разрешить получать страховые выплаты без подачи оригинала заявления. Это информация размещена в проекте постановления правительства, разработанного Минобороны РФ.
«По новым правилам можно будет предоставить только копию заявления, а также — копии справок военно-врачебной комиссии о тяжести увечья (ранения, травмы либо контузии) и воинской части об обстоятельствах наступления страхового случая, заверенных уполномоченным лицом организации страхователя», — указано в тексте документа на портале правовой информации. Инициатива призвана упростить организацию выплаты страховых сумм, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению авторов, в условиях боевых действий или службы в отдаленных районах подача оригинальных документов затруднительна. Упрощенный порядок позволит быстрее получать финансовую поддержку.
Более половины участников спецоперации ВС РФ с инвалидностью относятся ко II группе, отмечает RT. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин обозначил приоритетные права бойцов СВО.