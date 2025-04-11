Группировку вымогателей из 18 человек задержали в Находке

Преступную группу организовали трое местных жителей, которые вовлекли в криминальную деятельность ещё 15 человек. Группировка действовала с февраля 2024 года по март 2025 года. Они требовали деньги у предпринимателей, угрожая им применением насилия и боевым оружием, которое запрещено к гражданскому обороту в России. Коммерсанты, опасаясь за свою жизнь, соглашались на требования вымогателей, передавали им деньги, в том числе с отсрочкой, и их отпускали. Группировка смогла получить у местного бизнеса свыше 2,5 миллионов рублей.