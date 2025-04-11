Группировку вымогателей из 18 человек задержали в Находке

Преступную группу организовали трое местных жителей, которые вовлекли в криминальную деятельность ещё 15 человек. Группировка действовала с февраля 2024 года по март 2025 года. Они требовали деньги у предпринимателей, угрожая им применением насилия и боевым оружием, которое запрещено к гражданскому обороту в России. Коммерсанты, опасаясь за свою жизнь, соглашались на требования вымогателей, передавали им деньги, в том числе с отсрочкой, и их отпускали. Группировка смогла получить у местного бизнеса свыше 2,5 миллионов рублей.
Сейчас все 18 членов ОПГ задержаны, по местам проживания фигурантов и в их офисах проведены обыски, конфискованы оружие с патронами, средства связи, деньги, банковские карты, а также наркотики. Соучастникам предъявлены обвинения в вымогательстве, совершённом организованной группой. Следственные действия продолжаются, идёт сбор новых улик и закрепление доказательной базы.
Ранее сообщалось, что в посёлке Ливадия, который входит в состав Находкинского городского округа, действовали рэкетиры. Они угрожали коммерсантам как применением насилия, так и порчей их имущества (например, обещали закидать торговые точки предпринимателей, не желающих платить дань, коктейлями Молотова, а также портили фасады коммерческих помещений и их инженерные коммуникации). Расцвет рэкета в духе «лихих девяностых» начался в туристической Ливадии весной 2024 года. Предприниматели жаловались на волокиту при рассмотрении их заявлений и уголовных дел.
18 участников группировки вымогателей задержаны в процессе работы силовиков по декриминализации Приморского края. Кроме Находки, активно декриминализуют Дальнегорск и Арсеньев. В Дальнегорске разбираются с взяточничеством в кругах полиции, а в Арсеньеве — с мошенничеством со стороны чиновников муниципальной администрации, с незаконной заготовкой и контрабандой лесоматериалов, а также с вымогательством (в котором также оказался замешан лесозаготовительный бизнес).