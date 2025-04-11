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Лолита получила престижный приз за прошлое

На восьмой церемонии вручения музыкальной премии «Жара Music Awards» Лолита Милявская получила специальную награду «Звезда Авторадио». Об этом сообщает Super.ru.

Источник: Life.ru

Лолита получила премию Жара Music Awards. Видео © Telegram / Super.ru.

«Если тебе дают спецприз, значит, что тебе дают его за прошлое. Означает, что ты нифига не сделал в настоящем. И я правда не сделала», — прокомментировала она награду в характерной манере.

Не обошлось и без фирменного хулиганства — артистка «чмокнула» ведущего церемонии Алексея Воробьёва.

Премия «Жара Music Awards», проходящая уже в восьмой раз, остаётся одним из главных музыкальных событий года, отмечая достижения артистов по итогам 2024 года.

Отдельное внимание на церемонии привлекло появление Григория Лепса с 19-летней Авророй. Как ранее сообщал Life.ru, это стало первым за долгое время совместным выходом пары на публику. Пара предпочла не общаться с прессой и быстро покинула красную дорожку.