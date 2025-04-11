Эндокринолог объяснила, как распознать у себя зависимость от еды

Если рука тянется к холодильнику не от голода, а просто «потому что хочется чего-нибудь вкусненького», это может быть не просто привычка, а настоящая зависимость. По словам эндокринолога Зухры Павловой, любовь к еде иногда переходит грань — и тогда без помощи специалистов не обойтись. Об этом эксперт рассказала KP.RU.