Эндокринолог объяснила, как распознать у себя зависимость от еды

Если рука тянется к холодильнику не от голода, а просто «потому что хочется чего-нибудь вкусненького», это может быть не просто привычка, а настоящая зависимость. По словам эндокринолога Зухры Павловой, любовь к еде иногда переходит грань — и тогда без помощи специалистов не обойтись. Об этом эксперт рассказала KP.RU.
— Если еда становится единственным удовольствием в жизни, кроме сладкого-вредного больше не радует, все мысли только о еде, весь день отвлекаетесь на мечты о вкусненьком — это тревожный сигнал, — поделилась медик.
При пищевой зависимости человек может не контролировать себя за столом — он ест до полного переедания, пока не станет плохо. Еда начинает вытеснять другие радости: человек легко отменяет встречи или развлечения ради похода в ресторан.
Иногда, как добавила врач, человек сам провоцирует стрессовую ситуацию, чтобы потом заесть ее «до отвала».
— Тяга к еде сродни алкоголизму — иногда человек специально накручивает себя, доводит до белого каления, чтобы наестся до отвала, — отметила эксперт.
При этом нередко люди начинают скрывать еду от родных или есть тайком. Однако после приступов переедания ощущают вину и даже стыд.