Четверо омичей лишились автомобилей из-за долгов

В Омске сотрудники ГИБДД и службы судебных приставов провели совместный рейд по взысканию долгов, в ходе которого были арестованы четыре автомобиля. Рейд состоялся 9 апреля на улице Красный Путь в районе остановки «Телецентр».
Сотрудники проверяли водителей на наличие задолженностей по административным штрафам ГИБДД и другим финансовым обязательствам. Тем, у кого нашли неоплаченный долг, предлагали оплатить его на месте, чтобы избежать ареста автомобиля.
В результате рейда был арестован автомобиль Mazda 6 (2003 г. в.) у 41-летнего омича за долг в размере 78 тысяч рублей по налогам и коммунальным услугам. Еще один автомобиль, Toyota Corolla (2001 г. в.) хозяин «спас» от ареста, погасив на месте долг в 127 тысяч рублей (кредитные обязательства и штрафы ГИБДД). В общей сложности, за время рейда были арестованы четыре автомобиля, принадлежащих должникам. Всего проверку прошли несколько десятков водителей.
Судебные приставы напоминают омичам, что узнать информацию о текущей задолженности можно на сайте ФССП, для этого просто нужно ввести персональные данные.
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