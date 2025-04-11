Четверо омичей лишились автомобилей из-за долгов

В результате рейда был арестован автомобиль Mazda 6 (2003 г. в.) у 41-летнего омича за долг в размере 78 тысяч рублей по налогам и коммунальным услугам. Еще один автомобиль, Toyota Corolla (2001 г. в.) хозяин «спас» от ареста, погасив на месте долг в 127 тысяч рублей (кредитные обязательства и штрафы ГИБДД). В общей сложности, за время рейда были арестованы четыре автомобиля, принадлежащих должникам. Всего проверку прошли несколько десятков водителей.