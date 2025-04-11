Жара до +34: какая погода будет в Казахстане 11 апреля

Астана — переменная облачность, без осадков, пыльная буря. Ветер южный 9−14, временами порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 23−25 тепла.
Алматы — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 21−23 тепла.
Шымкент — переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 28−30 тепла.
Актау — переменная облачность, ночью и утром временами дождь. Ветер северный, северо-западный 9−14, ночью порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 11−13 тепла.
Актобе — облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4, днем 5−7 тепла.
Атырау — переменная облачность, временами дождь. Ветер северный 6−11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6, днем 9−11 тепла.
Жезказган — переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 7−12, днем порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 23−25 тепла.
Караганда — переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный ночью 3−8, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 21−23 тепла.
Кокшетау — переменная облачность, без осадков. Ветер южный 9−14, ночью и утром порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 21−23 тепла.
Конаев — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14, временами порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 22−24 тепла.
Костанай — облачно, утром и днем дождь, временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 12−14 тепла.
Кызылорда — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 32−34 тепла.
Павлодар — переменная облачность, без осадков. Ветер южный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 22−24 тепла.
Петропавловск — облачно, дождь, гроза. Ветер южный 15−20, ночью порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 16−18 тепла.
Семей — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3−8, днем 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4, днем 23−25 тепла.
Талдыкорган — переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10, днем порывы 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 25−27 тепла.
Тараз — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 25−27 тепла.
Туркестан — переменная облачность, без осадков. Ветер южный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 30−32 тепла.
Уральск — переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, гололед. Ветер юго-западный, западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью заморозки 1−3 градуса, днем 10−12 тепла.
Усть-Каменогорск — переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер
восточный, юго-восточный ночью 1−6, днем 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3, днем 22−24 тепла.