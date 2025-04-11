Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Набор на бесплатное профессиональное обучение стартовал в Хабаровском крае

Открыт прием заявок.

Источник: Комсомольская правда

Жители края могут получить новую профессию без затрат. Начался прием заявок на бесплатное обучение по востребованным специальностям. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Переобучение проводится в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры».

«Обучение жителей организуется по перечню востребованных на рынке труда профессий, должностей, специальностей, утвержденным правительством Российской Федерации. В перечень входят 360 профессий, большая часть из которых рабочие», — рассказали в комитете по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.

Программы подойдут тем, кто ищет работу, хочет сменить направление или нуждается в адаптации к новым условиям. Участвовать могут женщины с детьми, инвалиды, предпенсионеры, участники СВО и молодежь.

На 9 апреля поступило 85 заявок. Первая группа начнет обучение 30 апреля. Записаться можно через портал «Работа России».