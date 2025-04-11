Набор на бесплатное профессиональное обучение стартовал в Хабаровском крае

Жители края могут получить новую профессию без затрат. Начался прием заявок на бесплатное обучение по востребованным специальностям. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Переобучение проводится в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры».
«Обучение жителей организуется по перечню востребованных на рынке труда профессий, должностей, специальностей, утвержденным правительством Российской Федерации. В перечень входят 360 профессий, большая часть из которых рабочие», — рассказали в комитете по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.
Программы подойдут тем, кто ищет работу, хочет сменить направление или нуждается в адаптации к новым условиям. Участвовать могут женщины с детьми, инвалиды, предпенсионеры, участники СВО и молодежь.
На 9 апреля поступило 85 заявок. Первая группа начнет обучение 30 апреля. Записаться можно через портал «Работа России».