Набор на бесплатное профессиональное обучение стартовал в Хабаровском крае

«Обучение жителей организуется по перечню востребованных на рынке труда профессий, должностей, специальностей, утвержденным правительством Российской Федерации. В перечень входят 360 профессий, большая часть из которых рабочие», — рассказали в комитете по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.