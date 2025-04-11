Александру Овечкину вручили золотую клюшку за рекорд НХЛ

Церемония прошла в тёплой атмосфере. На льду вместе с Овечкиным находились его мать — олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, жена Анастасия, их сыновья Сергей и Илья, а также тесть. Детям хоккеиста подарили миниатюрные копии золотых клюшек, а владелец клуба Тед Леонсис преподнес памятные часы Овечкину и женщинам его семьи. Особенным подарком стала скульптура в виде шайбы с изображением самого игрока.