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В ГД предложили позволить пользователям выбирать таксиста: подробнее об ограничении на водителей-мигрантов

В Госдуме хотят внедрить в приложениях функцию отказа от таксиста-мигранта.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты борются с мигрантами-нелегалами, работающими в сервисах такси. По статистике, в начале 2025 года количество преступлений, совершенных иностранцами, увеличилось на 17%. Большинство нарушителей правопорядка работают в такси. С таким заявлением выступил вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков, пишет РИА Новости.

Депутат предложил внедрить функцию отказа от таксиста-мигранта. Это необходимо для безопасности граждан. В некоторых регионах уже ограничили доступ иностранцам к управлению общественным транспортом.

«Считаю необходимым рассмотреть возможность внедрения функции в приложениях агрегаторов такси, которая позволит пассажирам отказаться от поездки с водителем, являющимся мигрантом», — сказано в документе, адресованном министру транспорта РФ Роману Старовойту.

В России также начали проводить обязательные экзамены для иностранцев. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в сфере проверки знаний выявлено большое количество злоупотреблений.