В ГД предложили позволить пользователям выбирать таксиста: подробнее об ограничении на водителей-мигрантов

Депутаты борются с мигрантами-нелегалами, работающими в сервисах такси. По статистике, в начале 2025 года количество преступлений, совершенных иностранцами, увеличилось на 17%. Большинство нарушителей правопорядка работают в такси. С таким заявлением выступил вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков, пишет РИА Новости.