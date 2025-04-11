Двухэтажки начали разрушаться из-за дождей в Актюбинской области

Двухэтажные кирпичные дома в Кенкияке были построены больше полувека назад для нефтяников. Сейчас состояние двухэтажек пугает жителей. Кровля пришла в негодность настолько, что даже небольшой дождь приводит к потопам в квартирах. А фасад и вовсе разрушается.