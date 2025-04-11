Во Владивостоке девочку избивали в лагере: полиция проверяет информацию

Полиция Владивостока начала проверку после заявления местной жительницы об издевательствах над её семилетней дочерью. Как написал Telegram-канал «Полиция Приморья», женщина требует привлечь к ответственности представителей несовершеннолетней, которая, по её словам, избивала ребёнка.
По информации новых медиа, появившихся до информации от полиции, издевательства над ребёнком происходили в частном лагере Luna Camp на улице Тисовой, 1а. Девочка рассказала матери, что соседка по комнате не только била её, но и запирала в шкафу, трогала половые органы и держала в страхе всю смену. Персонал лагеря, по словам женщины, не реагировал на жалобы матери, объясняя тревожное состояние девочки «адаптацией».
После возвращения домой на теле ребёнка родительница обнаружила множественные синяки. Мать зафиксировала побои у медиков и подала заявление в полицию. Сейчас девочка получила направление на судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести повреждений. Официального комментария от администрации лагеря пока не поступало.
Правоохранители уточняют обстоятельства произошедшего. Решение о возбуждении дела будет принято по результатам проверки.