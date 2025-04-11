Во Владивостоке девочку избивали в лагере: полиция проверяет информацию

По информации новых медиа, появившихся до информации от полиции, издевательства над ребёнком происходили в частном лагере Luna Camp на улице Тисовой, 1а. Девочка рассказала матери, что соседка по комнате не только била её, но и запирала в шкафу, трогала половые органы и держала в страхе всю смену. Персонал лагеря, по словам женщины, не реагировал на жалобы матери, объясняя тревожное состояние девочки «адаптацией».