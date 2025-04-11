Омская телебашня загорится особой подсветкой в День космонавтики

В честь Дня космонавтики, 11 и 12 апреля, на телебашне в Омске покажут праздничную подсветку, посвященную Дню космонавтики.
Как сообщили в филиале РТРС «Омский ОРТПЦ», жители города смогут наблюдать яркие визуальные эффекты: запуск ракеты на фоне звездного неба, изображения Земли, планет и спутников. На медиафасаде телебашни также появится надпись «12 апреля — День космонавтики».
Праздничная подсветка будет работать два дня: 11 апреля с 21:00 до 00:00 и 12 апреля с 21:00 до 01:00.
К акции присоединятся телебашни и мачты по всей России, включая Останкинскую телебашню в Москве, а также телебашни Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и других городов.