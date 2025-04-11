Россиянам объяснили, кому пересчитают платежи за свет зимой

Тем россиянам, чьи дома не подключены к газу и отапливаются электричеством, пересчитают платежи за свет с января по март и вернут переплату. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.